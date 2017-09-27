Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уходит в отавку, передает ТАСС. Об этом он сам сообщил на закрытой встрече с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона.

По словам главы региона, такое решение он принял самостоятельно.

Ранее СМИ назвали имя приоритетного кандидата на должность губернатора Красноярского края. Им считают руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова.

Ранее СМИ сообщили о возможной серии отставок глав регионов в ближайшие дни.В опубликованном перечне были Самарская, Ивановская, Нижегородская, Мурманская и Омская, а также Алтайский и Красноярский край, Ненецкий автономный округ. Не исключались также кадровые перестановки в одном или двух регионах Северного Кавказа.

Две отставки руководителей регионов из этого списка произошли 25–26 сентября. Сначала в отставку по собственному желанию ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. За ним последовал глава Нижегородской области Валерий Шанцев.