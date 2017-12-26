Путин поручил кабмину скорректировать стратегические документы

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Правительство скорректирует стратегические документы с учетом возможных угроз энергетической безопасности РФ, связанных с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

Речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности РФ, транспортной стратегии РФ до 2030 года, проекта энергостратегии РФ на период до 2035 года и проекта генеральной схемы развития газовой отрасли РФ на период до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству поручено определить приоритетные направления государственной политики в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ. Также предстоит определить этапы развития отечественной индустрии СПГ для того, чтобы войти в число мировых лидеров по производству и экспорту сжиженного газа.

Доклад кабмин должен предоставить до 1 июня 2018 года. После этого правительство будет докладывать президенту по данному вопросу раз в полгода.

8 декабря Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом с завода "Ямал СПГ". Проект реализуют на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Инвестиции в "Ямал СПГ" составили около 27 миллионов долларов.