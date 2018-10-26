В Москве предложили увековечить память Николая Караченцова

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Увековечить память актера Николая Караченцова предложили в столичной комиссии по монументальному искусству. Об этом сообщил ее глава Игорь Воскресенский.
"Я, как житель города, поддерживаю увековечивание памяти артиста", – цитирует Воскресенского Агентство "Москва". Он отметил, что Караченцов запомнился как "великолепный актер, яркий и современный". По мнению главы комиссии по монументальному искусству, увековечить память народного артиста нужно "в местах, связанных с его творчеством".
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, в свою очередь, выразил надежду, что предложения, как лучше увековечить память Караченцова в Москве, поступят от театра "Ленком". По его словам, столичный парламент поддержит "любое предложение, начиная от доски памяти". "Николай Караченцов – любимый артист народа и потрясающий человек, друг мой", – отметил Герасимов.
Воспоминаниями об актере также поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.
"Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма", – отметил он в беседе с RT. Бортко также рассказал, что Караченцов "любил людей" и у него было множество друзей. "Он прожил интересную яркую жизнь", – подытожил депутат, добавив, что в России будут "долго-долго его помнить".
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Николай Караченцов скончался 26 октября в реанимации 62-й больницы в Москве. Он умер за день до своего 74-летия. В сентябре 2017 года врачи диагностировали у Караченцова онкологическое заболевание – опухоль в левом легком. Он прошел несколько курсов химиотерапии в Израиле и Москве.
Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в "Ленкоме". Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер.
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