Бесконтактную оплату проезда для ЦКАД планируют распространить на другие проекты

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Заместитель председателя правительства России Максим Акимов сообщил, что власти надеются распространить систему безостановочного проезда по платным трассам free flow на будущие объекты, которые строятся в рамках концессионных соглашений, передает Агентство "Москва".

По его словам, водителям не придется снижать скорость и останавливаться, чтобы оплатить проезд. Оплачиваться он будет с помощью информационных технологий, когда автомобилисты будут платить в бесконтактном режиме.

"Надеемся, что эта технология будет распространяться потом на другие объекты, которые строятся на концессионных началах", – сказал Акимов в рамках совместного с Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотра хода строительства Центральной кольцевой автодороги.

Кроме того, система free flow способствует снижению затрат на строительство пунктов оплаты, а также сократит расход топлива и выбросы выхлопных газов, связанных с заторами перед пунктами оплаты.

Протяженность ЦКАД составляет 530 километров. Трассу начали строить в 2014 году. Дорога пройдет по территории ТиНАО и Подмосковью примерно в 50 км от МКАД.

Ранее сообщалось, что для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД привлекли 3,7 миллиарда рублей первых частных средств. Протяженность комплекса достигает 105 километров. Строительство планируют завершить в 2019 году.