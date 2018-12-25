Кабмин опубликовал расширенный санкционный список по Украине, в который вошли семь новых компаний и 245 человек. Таким образом теперь под российские ограничения теперь попадают 567 физических лиц и 75 компаний.
Среди новых фигурантов списка оказались бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба и другие политические и общественные деятели.
В числе компаний, которые попали под ограничения в списке значатся "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", ООО "ТЭП "Вертикаль", Государственный экспортно-импортный банк Украины, Первая логистическая компания, ПАО "Центрэнерго" и группа ТАС.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. На своей странице в Twitter глава правительства сообщил, что решение было принято в целях защиты интересов РФ, компаний и россиян.
1 ноября 2018 года Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения предусматривают заморозку безналичных денег, бездокументарных ценных бумаг и имущества указанных лиц на территории России. Кроме того, им было запрещено выводить капиталы за пределы РФ.
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