МГИК утвердил назначенного Дегтяревым члена комиссии с правом совещательного голоса

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Московская городская избирательная комиссия утвердила назначенного кандидатом в мэры Михаилом Дегтяревым члена комиссии с правом совещательного голоса.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступили документы от политической партии ЛДПР о назначении ими члена Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Юрия Кочурова", – цитирует члена МГИК Риму Кузнецову Агентство "Москва".

Было принято решение выдать ему удостоверение члена Мосгоризбиркома установленного образца.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

Ранее удостоверения членов МГИК с правом совещательного голоса получили лица, представленные кандидатами Куминым и Собяниным.