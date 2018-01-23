Предложение вернуть Киеву технику не требует дополнительных обращений – Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина о возврате Киеву военной техники в Крыму не требует дополнительных обращений. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу", – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что ему не известно, были ли отправлены какие-то документы по дипломатическим каналам. Однако после официального заявления Путина в этом нет необходимости, отметил Песков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал официального обращения от России насчет военной техники в Крыму. Министр также назвал предложение Москвы "трюком".

22 января Киев отклонил предложение российских властей вернуть ему военную технику из Крыма. Ранее Россия выразила готовность вернуть Киеву украинскую военную технику из Крыма, хотя она и находится в плачевном состоянии. Песков назвал передачу Киеву оружия из Крыма жестом доброй воли.