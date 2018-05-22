Глава СК России Бастрыкин заработал свыше 16,5 млн рублей в 2017 году

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2017 году заработал более 16,5 миллиона рублей. Таковы данные декларации, опубликованной на сайте ведомства.

Уточняется, что указанная в декларации сумма включает перерасчет за 2014–2016 годы, который составляет около 5,45 миллиона рублей. При этом годом ранее доход Бастрыкина был равен примерно 7,95 миллиона рублей.

Как сообщается в документе, в пользовании председателя СК РФ находятся квартира площадью 224,4 квадратных метра, а также две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра.

Из декларации также следует, что в прошлом году глава Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов получил доход в размере 20,85 миллиона рублей. В перечне его имущества указаны легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350, снегоболотоход Can-Am Outlander Мах-ХТ 6 и снегоход Commander 600 Е-Тec. Помимо этого, в пользовании руководителя столичного главка СК находятся дом и квартира площадью 226,4 и 220,8 квадратных метра соответственно и земельный участок площадью четыре тысячи квадратных метров.