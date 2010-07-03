В Госдуме раскритиковали шоу Comedy Club и "Наша Russia"

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал шоу Comedy Club и "Наша Russia" за шутки про парламентариев, передает Агентство "Москва".
"Посмотрите Comedy Club или "Наша Russia". Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров", – заявил 23-летний депутат в ходе круглого стола на тему "Ленин, уроки истории для России". Он также выразил недовольство тем, что объектом шуток всегда являются представители законодательной власти, а не губернаторы или правительство.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал несколько советов, как бороться с коррупцией во власти. По его словам, взятки появляются там, где идет распределение денег, например, в губернаторском корпусе, в министерствах. Жириновский считает, что искоренить эту практику поможет многопартийность администрации.
Также депутат предлагает бороться с взятками с помощью камер в кабинетах чиновников и прослушки их телефонов. Еще один метод – ограничивать сроки полномочий на разных постах и запрещать трудоустраивать родственников в ту же сферу, где трудится чиновник.
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