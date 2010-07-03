Медведев поручил подготовить программу переезда министерств в "Москва-Сити"

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Дмитрий Медведев поручил проработать программу переезда федеральных органов исполнительной власти в "Москва-Сити". Об этом сообщается на сайте кабмина. Просчитать финансовую часть программы поручено до 15 апреля.

"Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти ", – отмечается в сообщении.

Минэкономразвитию, Росимуществу, Минфиному с участием "Дом.РФ" необходимо предоставить предложения по их размещению до 30 апреля 2019 года.

Ранее Медведев рассказал о судьбе зданий министерств после переезда в "Москва-Сити". По словам премьер-министра, здания могут переоборудовать в культурные центры.

"Чтобы не получилось так, что министерства переехали в одно здание, а здания, которые были, неизвестно кому достались. И никакой выгоды от этого государству нет", – заявил Медведев.