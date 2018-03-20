В Госдуму внесли законопроект о краудфандинге

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Законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) внесен на рассмотрение в Госдуму. Над документом работала группа депутатов и членов Совета Федерации во главе в главой комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций с использованием информационных технологий. Также он определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционной платформы.

Документ предусматривает ограничительные механизмы в процессе инвестирования. В частности, лицо, привлекающее инвестиции, обязано указывать минимальный целевой объем привлекаемых денежных средств.

В случае, если необходимую сумму в течение срока действия предложения собрать не удается, собранные средства необходимо вернуть инвесторам. Также предлагается установить "период охлаждения" – срок, в течение которого инвестор вправе отозвать инвестированные средства (пять рабочих дней).

Для организаций, которые уже занимаются организацией розничного финансирования, устанавливается срок в шесть месяцев для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями документа.

Для заключения и исполнения договоров законопроектом допускается возможность использования смарт-контрактов. При этом определение "токенов" и "смарт-контракта" предполагается дать в отдельном федеральном законе.

Также определяются требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) оператора инвестплатформы, которые сопоставимы с установленными в настоящее время минимальными требованиями для профессиональных участников рынка ценных бумаг (3 миллиона рублей).