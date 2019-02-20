Результаты нацпроектов будут уже в этом году – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин, на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, выразил надежду, что результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу нынешнего года.
По его словам, послание Федеральному собранию сосредоточено на внутренних проблемах и на вопросах социально-экономического развития.
"Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги – 25 с лишним триллионов рублей", – цитирует Путина ТАСС.
В ходе послания президент заявил, что резервы РФ полностью покрывают внешний государственный и коммерческий долг. Он отметил, что это произошло впервые в истории государства.
Выступление президента началось в полдень 20 февраля и закончилось в 13:30. За это время лидер РФ успел предложить увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручить снизить ставку по ипотеке, а также призвать индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.
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