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13:35

Российские резервы впервые полностью покрыли внешний долг

власть экономика

13:35

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Резервы РФ полностью покрывают внешний государственный и коммерческий долг. Это произошло впервые в истории государства, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Обращаясь к собравшимся в Гостином дворе, президент отметил позитивные тенденции в развитии страны.

"У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать – это приятная, хорошая информация – впервые в нашей истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора", – заявил Путин.

Выступление президента началось в полдень 20 февраля и закончилось в 13:30. За это время лидер РФ успел предложить увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручить снизить ставку по ипотеке, а также призвать индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время послания Федеральному собранию, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть экономика

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