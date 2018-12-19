Госдума частично смягчила наказание за экстремизм

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов, внесенных Владимиром Путиным. Изменения предполагают смягчение уголовной статьи об экстремизме.
Нововведения коснутся статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Кроме того, принятый пакет законов повлияет на административную ответственность за действия, направленные на совершение указанных деяний с использованием СМИ и интернета.
В пояснительной записке к документу сказано, что изменения должны исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, "совершенные однократно". Отныне реальный срок будет грозить только тем, кто повторно нарушит статью в течение года после первого прецедента. Подчеркивается, что поправки направлены на гуманизацию уголовного законодательства страны.
Первый принятый закон устанавливает уголовную ответственность за действия, целью которых является возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц, если они совершены человеком, который уже привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния. Кроме того, под суд пойдут те, кто применил или угрожал применить насилие, используя свое служебное положение или будучи участником преступной группы.
Второй закон дополняет КоАП новой статьей. По ней, действия, направленные на возбуждение вражды, унижение человеческого достоинства, религии и так далее с использованием СМИ, интернета, влекут за собой штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф также могут заменить на обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.
Накануне пакет законопроектов прошел второе чтение в нижней палате российского парламента. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения позволят исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете.
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