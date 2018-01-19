Песков оценил идею перенести из Минска переговоры по Украине

19 января, 15:59
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение о переносе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
"В данном случае место переговоров не имеет столь большого значения – первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом", – сказал он, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Украине из Минска в столицу другого государства.
На эту идею отреагировал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его мнению, после того, как Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, важно говорить не о месте, а о самой сути переговоров по урегулированию конфликта.
Лукашевич отметил, что благодаря высокому уровню организации, Минск "устраивает всех" в качестве площадки для переговоров.
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