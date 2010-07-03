Акимов рассказал о российских пилотных зонах 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники. Над ними будут работать совместно ведомства и спецслужбы, возможно привлечение к работе операторов связи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, передает РИА Новости.
"Договорились, что будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, "Роскосмоса" и Минкомсвязи, возможно с привлечением операторов - для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать", – сказал он об итогах совещания по развитию сетей 5G.
Рабочая группа может начать работу в течение двух-трех недель. Акимов отметил, что была поставлена задача Минпромторгу оценить возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств и ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b.
По программе "Цифровая экономика" устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех российских городах с населением более одного миллиона человек.
Ранее Акимов говорил, что к решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G присоединился вице-премьер России Юрий Борисов.
Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G запустят сначала в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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