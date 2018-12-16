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16 декабря, 14:25

Врио главы Приморья лидирует после подсчета 14,5% голосов

власть

16 декабря, 14:25

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Повторные выборы губернатора завершились в Приморье. После подсчета 14,5% протоколов врио главы региона Олег Кожемяко набрал 68,84% голосов, сообщает краевой избирком.

По предварительным итогам, свои голоса за Кожемяко отдали шесть тысяч 35 человек. На втором месте пока кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, получивший 1420 голосов или 16,2%.

За Розу Чемерис, представляющую партию "За женщин России", проголосовали 372 человека или 4,24%. А Алексей Тимченко от "Партии Роста" занимает последнее место с предварительным результатом 372 человека или 4,24%.

За два часа до закрытия участков явка составила 40%, что на 13% выше показателей 9 сентября, когда в стране проходил единый день голосования. На выборах проголосовали все четверо кандидатов в губернаторы.

Результаты предыдущих двух туров выборов глав Приморья были отменены из-за многочисленных нарушений. Вскоре после этого исполнявший тогда обязанности главы региона Андрей Тарасенко ушел в отставку, отказавшись участвовать в новых выборах.

Затем Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. В октябре парламент края сообщил, что повторные выборы пройдут 16 декабря.

власть

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