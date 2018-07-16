Песков отметил обеспокоенность Москвы заявлениями США по "Северному потоку-2"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT рассказал об обеспокоенности Кремля заявлениями американских властей по газопроводу "Северный поток-2".
На вопрос о том, будет ли строительство "Северного потока-2" обсуждаться во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, Песков ответил, что не уверен, что "это обязательно будет на повестке дня" или, по крайней мере, будет "обсуждаться в первую очередь".
В то же время официальный представитель Кремля подтвердил: российская сторона, безусловно, обеспокоена потенциальным давлением Белого дома на Германию. Песков напомнил, что "Северный поток-2" является международным проектом, в который вовлечены многие крупные компании.
"И конечно, когда угрожают этим акционерам или угрожают России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта, − это вызывает серьезную обеспокоенность", − подчеркнул пресс-секретарь президента.
Кроме того, Дмитрий Песков назвал честную конкуренцию в политике и экономике "позитивным явлением", которое ускоряет развитие всех мировых процессов. При этом он посетовал, что конкуренция далеко не всегда носит честный характер. "Здесь, я думаю, можно открыто сказать, что недавняя история с заявлениями американской стороны по поводу "Северного потока − 2", по чисто коммерческому проекту, является, наверное, вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции", − отметил пресс-секретарь президента России. .
Дмитрий Песков и прежде характеризовал заявления Трампа по газопроводу "Северный поток – 2" как пример недобросовестной конкуренции в попытке заставить Европу покупать американский СПГ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия стала заложницей российского газа. По его мнению, неприемлемо, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить новый трубопровод, тогда как США должны защищать ее как союзника по НАТО.
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