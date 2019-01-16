Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь

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Владимир Путин может высказаться о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и факты".

В ходе интервью Пескову задали вопрос, ругается ли Путин, напомнив, что при обсуждении темы допустимости мата в публичной сфере на последнем заседании Совета по культуре глава государства в шутку предложил использовать ненормативную лексику прямо в зале. Песков не стал комментировать этот случай. Однако он отметил, что президент, "как любой нормальный мужик", может "выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу".

Ранее Песков заявил, что Путину не нужны аккаунты в соцсетях, чтобы общаться с россиянами. У главы государства по-прежнему нет смартфона, хотя, например, на борту президентского лайнера есть WI-FI, добавил официальный представитель Кремля.