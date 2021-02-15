Заместителя главы ФАС Михаила Евраева освободили от должности

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Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев был освобожден от должности. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", – следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В ФАС Евраев работал с 2004 года. Трудиться начал в качестве начальника управления ведомства по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. С 2007 по 2012 год занимал должность начальника управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа. Основным направлением его работы была реформа государственного заказа и организация контроля в этой сфере.

Ранее Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса. Его уволили по его собственной просьбе.