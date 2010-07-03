Путин поручил Минобороны создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Владимир Путин поручил министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища, именно филиалы", – сказал глава государства.
Путин напомнил, что хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе. Однако потом он решил, что если это будут филиалы Нахимовского училища в Санкт-Петербурге, то уровень подготовки за счет этого станет выше.
Президент отметил, что в рамках этой системы будет проведен обмен кадрами и методиками.
Также глава государства добавил, что несколько лет большинство молодых россиян не очень хотели служить в армии, но сейчас во все военные училища очередь стоит.
Путин сейчас находится в Дагестане, где отмечают годовщину событий 20-летней давности – вторжение банд террористов со стороны Чечни и их разгром. Президент отправился из Махачкалы в Ботлих, где возложил венок к памятнику и пообщался с участниками народного ополчения. Президент выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
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