Трамп назвал Путина отличным конкурентом

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Дональд Трамп назвал Владимира Путина отличным конкурентом, сообщает РИА Новости.

"Путин – отличный конкурент. Он не враг и не друг, он представляет РФ, я представляю США", – сказал американский лидер.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

Ранее Трамп подчеркнул, что был готов к встрече с президентом России "всю жизнь" и рассказал о приготовленном для Владимира Путина подарке.