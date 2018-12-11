Кремль назвал заявления Помпео о самолетах РФ недипломатичными

Фото: AP/Francisco Seco
Заявления госсекретаря США Майкла Помпео о стратегических ракетоносцах РФ Ту-160, отправившихся в Венесуэлу, недипломатичны и неуместны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, именно такого мнения придерживаются в Кремле. Он отметил, что
Дональд Трамп и сам может дать оценку подобным высказываниям, и не исключил, что со временем она последует.
Говоря об этом, Песков, вероятно, вспомнил, что недавно президент США назвал предшественника Помпео Рекса Тиллерсона "тупым, как камень" и "адски ленивым".
Касательно обвинений Помпео в "разбазаривании государственных средств", которым якобы обернулась отправка российских самолетов в Венесуэлу, представитель Кремля отметил, что Москва с такой оценкой не согласна.
"Тем более делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", – подчеркнул он.
В заключение Песков напомнил, что Россия продолжает поиск конструктивных отношений с заокеанскими партнерами и рассчитывает на взаимность со стороны США.
Накануне Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, грузовой Ан-124 и Ил-62. Преодолев более десяти тысяч километров, самолеты совершили посадку в международном аэропорту Майкетия. Как подчеркнули в Минобороны, перелет проходил в полном соответствии с международным правом.
Позже Помпео написал в своем Twitter, что считает отправку в Венесуэлу двух самолетов разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств.
По его мнению, народам этих двух стран следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают.
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