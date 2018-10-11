Путин подписал закон об обязанности организатора уведомлять об отмене митинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности организатора предупреждать об отмене митинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, если организатор отказывается от проведения митинга, он должен уведомить об этом граждан и орган исполнительной власти региона или местного самоуправления. Это нужно сделать не позднее чем за день до митинга.

Данная мера сэкономит бюджетные средства, которые тратятся на доставку металлоискателей и металлодетекторов, оплату труда сотрудников органов внутренних дел и медработников, полагают авторы инициативы.

Федеральный закон был принят Госдумой 25 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.

Согласно статье 31 Конституции, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Ранее Путин подписал закон об отказе на въезд в РФ иностранцам, причастным к экстремизму.