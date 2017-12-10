Балет "Нуреев" Серебренникова стал мировым событием – Песков

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Балет "Нуреев", премьерный показ которого состоялся в субботу, 9 декабря, на Исторической сцене Большого театра России, стал мировым событием. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие", – сказал он в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что не заметил в постановке "ничего провокационного".

Балет "Нуреев" должен был стать последней премьерой этого сезона Большого. Она была назначена на июль. Однако после дела "Седьмой студии" и ареста Кирилла Серебренникова постановку перенесли на декабрь.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" задержали 22 августа. По версии следствия, подконтрольная Серебренникову компания "Седьмая студия" завышала количество и стоимость мероприятий в рамках проекта "Платформа", который реализовывался с 2011 по 2014 годы. Министерство культуры РФ выделяло на него ежегодно порядка 214 миллионов рублей.

Вина подтверждается документацией и показателями свидетелей, заявляли в СК. Сам худрук "Гоголь-центра" вины не признает.