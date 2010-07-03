В Совфеде прокомментировали слова о необходимости "научиться жить" рядом с Россией

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В словах украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о необходимости "научиться жить" рядом с Россией есть элемент лукавства, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению Джабарова, украинский политик прекрасно понимает, что дело в не в географии.

"Суть в том, что Россия и Украина столетия составляли одно государство. Это абсолютно близкие по духу народы, входящие в русский мир. Не надо "учиться жить рядом с Россией". Необходимо делать это дружно", – сказал сенатор в разговоре с RT.

Он также отметил, что если Украина будет вести конструктивную политику в отношении России, то все проблемы Киева исчезнут.

"Чем раньше украинские политики это поймут, тем лучше будет для их народа", – заключил Джабаров.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией, поскольку страна стала заложницей географии. Украинский политик призвал построить модель отношений с Россией на трех уровнях: межчеловеческие отношения, экономические и политические.