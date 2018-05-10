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10 мая 2018, 19:17

Политика

Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги. Встреча закончилась победой "Легенд хоккея" со счетом 12:7.

Первый гол президент России забил на седьмой минуте. На четырнадцатой минуте он отправил в ворота противника еще одну шайбу.

Как сообщается на странице Ночной хоккейной лиги в социальной сети "ВКонтакте", во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу, а в третьей двадцатиминутке глава государства забросил еще три шайбы.


Ночную хоккейную лигу образовали в 2011 году. Инициатором стали Путин и ветераны отечественного хоккея. Цель – привлечение к спорту взрослого населения, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание любительского сообщества, которое может объединить все регионы России.

власть спорт

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