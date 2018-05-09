Путин обсудил в Совбезе РФ выход США из иранской ядерной сделки

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности РФ решение Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье", – цитирует Пескова телеканал "Звезда".

В Совбезе РФ подчеркнули, что выход США из иранской ядерной сделки вызывает особую озабоченность. На фоне этих известий члены СБ напомнили о важности соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Накануне США объявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном, так как она, по мнению Белого дома, не отвечает национальным интересам страны.

Как пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, речь идет не о личной инициативе Дональда Трампа, а "консолидированной позиции" всей Республиканской партии США. По словам эксперта, решение Соединенных Штатов может привести к росту противоречий между Ираном и странами Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией.