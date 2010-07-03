В Госдуме предложили ограничить количество сигарет для физлиц при поездках по РФ

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, ограничивающий количество табачной продукции, провозимой физлицами по территории РФ, и предназначенной для личного употребления, сообщает Агентство "Москва".

Предполагается, что документ поможет в борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, по аналогии с ограничениями, предусмотренными в отношении алкоголя.

Авторы законопроекта предлагают разрешить иметь при себе не более 600 сигарет или 150 сигар (сигарилл), или 750 грамм табака на одного человека.

Депутаты ссылаются на результаты независимых исследований, которые показывают, что доля нелегальной табачной продукции в России в октябре-декабре 2018 года увеличилась до 8,4% в сравнении с 4,5% в аналогичном периоде 2017 года.

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала желание Минздрава России приравнять электронные сигареты к обычным. Министерству рекомендовали внести изменения в законодательство в части единого регулировании сигарет.