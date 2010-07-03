Госдума потратит 9 млн рублей на анализ феномена "фейк-ньюз"

В Госдуме намерены изучить феномен "фейк-ньюз" в рамках международного форума "Развитие парламентаризма".
Агентство "Москва", в распоряжении которого есть соответствующий документ, сообщает, что требуется экспертное сопровождение международного мероприятия. Исполнителя контракта определят открытым конкурсом в электронной форме.
"Целью является расширение возможностей парламентской дипломатии и повышение эффективности межпарламентского взаимодействия", – сообщает издание. Нижняя палата парламента готова потратить на это девять миллионов рублей.
Впервые Международный форум "Развитие парламентаризма" прошел в июне 2018 года. В течение двух дней парламентарии из разных стран обсуждали законодательное обеспечение развития мировой экономики в XXI веке и роль парламентов в укреплении международной безопасности. В мероприятиях форума примут участие около 500 иностранных гостей и делегации 10 международных парламентских организаций.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.