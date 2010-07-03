Госдума потратит 9 млн рублей на анализ феномена "фейк-ньюз"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме намерены изучить феномен "фейк-ньюз" в рамках международного форума "Развитие парламентаризма".

Агентство "Москва", в распоряжении которого есть соответствующий документ, сообщает, что требуется экспертное сопровождение международного мероприятия. Исполнителя контракта определят открытым конкурсом в электронной форме.

"Целью является расширение возможностей парламентской дипломатии и повышение эффективности межпарламентского взаимодействия", – сообщает издание. Нижняя палата парламента готова потратить на это девять миллионов рублей.

Впервые Международный форум "Развитие парламентаризма" прошел в июне 2018 года. В течение двух дней парламентарии из разных стран обсуждали законодательное обеспечение развития мировой экономики в XXI веке и роль парламентов в укреплении международной безопасности. В мероприятиях форума примут участие около 500 иностранных гостей и делегации 10 международных парламентских организаций.