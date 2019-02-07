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16:44

Госдума планирует принять закон о цифровых финансовых активах весной

власть экономика финансы

16:44

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Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Депутаты Госдумы планируют в марте текущего года принять в трех чтениях закон о цифровых финансовых активах, заявил член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.

По его словам, сейчас проводят последние консультации и согласования.

"Мы ожидаем, что это произойдет в марте, чтобы не терять времени. Главная задача – государственный подход, который заключается в следующем: с одной стороны, предоставление возможностей, с другой – обеспечение безопасности всех участников этого процесса", – приводит слова Николаева Агентство "Москва".

Проект закона "О цифровых финансовых активах" направлен на закрепление определений финансовых активов, к которым относятся криптовалюта, токен. Также проект направлен на закрепление нового вида договора смарт-контракт и на предупреждение мошенничества в этой сфере.

Ранее Кабмин РФ поддержал идею обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами. Предполагается также, что обмен цифровой валюты на сумму более 600 тысяч рублей должен попадать под обязательный валютный контроль.

Контроль за банковскими операциями на сумму более 600 тысяч рублей уже действует в России в рамках закона против финансирования терроризма и отмывания доходов. Речь идет о снятии и внесении денег на счет компании, а также на личный счет.

власть экономика финансы

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