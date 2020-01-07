Путин подарил Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону Божией Матери "Тихвинская"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин сделал подарок Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга, передав храму икону Божией Матери "Тихвинская". Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Путин появился в соборе в полночь. Российский президент принял участие в праздничной рождественской службе. По ее окончании он пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным, а затем передал в подарок икону.

В ответ Владимиру Путину вручили икону Казанской Божией Матери. Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин обратился к верующим с поздравлениями.

"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", – сказал президент.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 и 2019 годах. Кроме того, президент заявлял, что в младенчестве был крещен именно в этом храме.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством. В своем обращении он попросил верующих как можно чаще обращаться к чтению Евангелия.