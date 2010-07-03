Путин сделал замечание исказившему смысл его слов журналисту

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Владимир Путин сделал замечание модератору пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспонденту NBC News Киру Симмонсу, который, по словам президента, неверно интерпретировал его слова в интервью Financial Times, сообщает РИА Новости.

Задавая вопрос Симмонс сказал, что в интервью Financial Times Путин прогнозировал конец либеральной демократии, и "по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса". Путин ответил, что "это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал".

"Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали", – сказал глава государства, отметив, что не говорил того, что сказал журналист.

По словам Путина, это очень частая подмена одного понятия другим, когда "сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации".

Глава государства пояснил, что в том интервью сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, поскольку мир гораздо разнообразнее и развивается комплексно. Путин добавил, что и сейчас готов подтвердить свой тезис.

Третий международный форум РЭН стартовал в среду в центральном выставочном зале "Манеж". Он продлится до 5 октября.

В интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения. Это высказывание раскритиковал глава Евросовета Дональд Туск, заявивший, что "тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что главе государства по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против их принудительного навязывания.