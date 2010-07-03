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В мире

10:07

Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

утраты политика за рубежом

Фото: TACC/EPA/FRANCK ROBICHON

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в Токио, сообщил телеканал NHK. Политику был 101 год.

Накасонэ стал вторым по продолжительности жизни среди японских политиков, занимавших пост премьер-министра.

Накасонэ занимал пост премьера с 27 ноября 1982 года по 6 ноября 1987 года и был известен своими тесными отношениями с бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

В 1983 году он принимал Рейгана у себя на даче под Токио, в 1992 году он пригласил первого президента СССР Михаила Горбачева. Оба к тому моменту уже оставили свои посты.

Политик успел увидеть крупнейшие изменения XX и XXI веков. За годы пребывания у власти он совершил 23 визита за рубеж. Ясухиро Накасонэ был награжден одной из высших наград страны – Высшим орденом Хризантемы на большой ленте.

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