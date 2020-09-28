Умер актер Никита Логинов

Фото: facebook.com/okolotheatre

Артист театра "Около дома Станиславского" Никита Логинов скончался в возрасте 57 лет.

Как говорится на официальной странице театра в Facebook, причиной смерти стал сердечный приступ. Актер посвятил театру "Около дома Станиславского" почти сорок лет жизни.

Он был задействован в спектаклях "Бег", "Старший сын", "Нужна драматическая актриса (Лес)", "Конец игры", "Портрет Мадонны", "Три сестры", "Три мушкетера" и других.

Логинов окончил режиссерский факультет Московского института культуры. Исполнял различные роли в таких фильмах и сериалах, как "Антикиллер", "ДМБ" и "Последний мент".