Фото: facebook.com/primalscreamofficial

Певица Дениз Джонсон скончалась в возрасте 53 лет, сообщает "Газета.ру".

Ее тело нашли мертвой утром 27 июля с ингалятором в руке. Причина смерти Джонсон пока неизвестна. Сообщается, что до этого она болела в течение недели.

Джонсон известна как бывшая вокалистка группы Primal Scream, с которой она выступала в первой половине 1990-х. Вместе с ней были записаны наиболее известные композиции Don't Fight it, Feel it и Higher Than the Sun.