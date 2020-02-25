В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Мубарака

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Власти Египта объявили трехдневный траур в связи с кончиной экс-президента страны Хосни Мубарака. Об этом говорится на портале Al Youm As Sabi.

Всеобщий траур начнется со среды, 26 февраля. По данным газеты el-Watan, похороны пройдут в среду после полуденной молитвы. Издание также отмечает, что экс-президента похоронят с воинскими почестями.

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в Каире 25 февраля в возрасте 91 года. Он правил страной 30 лет – с 1981 по 2011 год. В 2011-м после волны демонстраций Мубарак подал в отставку.

Бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении около шести лет, в 2017-м его оправдали.

Последние годы Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от общения с прессой. В январе 2020 года сын экс-президента рассказал, что отцу сделали операцию. Он добавил, что тот находится в стабильном состоянии.

