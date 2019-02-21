Умер экс-гитарист The Monkees Питер Торк

Экс-гитарист поп-рок-квартета The Monkees Питер Торк скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыканта в Facebook.

Как сказано в сообщении, "с тяжелым, разбитым сердцем мы сообщаем печальную весть о том, что наш друг, ментор, учитель и удивительной души человек − Питер Торк − ушел из этого мира". Причины смерти артиста не называются. По данным телеканала KTLA, в 2009 году Торк перенес операцию по удалению злокачественной опухоли гортани.

Группа The Monkees была основана в 1965 году и достигла вершины популярности в 1966−1971 годы. По словам специалистов, поп-рок-квартета, созданный по инициативе телекомпании NBC, рассматривался как американская версия The Beatles.