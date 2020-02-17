Умерла поэтесса Елена Кацюба

Фото: соцсети

Поэтесса Елена Кацюба скончалась в пятницу, 15 февраля в возрасте 74 лет, пишет "Литературная газета". Причина смерти не называется.

Кацюба была членом Союза писателей Москвы, членом ПЕН-клуба, одной из основательниц литературной группы ДООС во главе с супругом поэтом Константином Кедровым.

Она окончила отделение журналистики Казанского университета. По инициативе Юнны Мориц, Андрея Вознесенского и Генриха Сапгира была принята в Союз писателей.

С 1998 по 2003 годы Кацюба была телевизионным обозревателем в газете "Новые известия", а затем работала в газете "Русский курьер".