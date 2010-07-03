СМИ смогут аккредитоваться на отпевание Лужкова до 14:00 11 декабря

Фото: Агентство"Москва"/Денис Воронин

Аккредитация СМИ на отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которое состоится в храме Христа Спасителя, продлится до 14:00 11 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"12 декабря 2019 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова", – говорится в сообщении.

Начало отпевания запланировано на 11:00.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

По некоторым данным, тело экс-мэра перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Для транспортировки семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить ЗАГСу Мюнхена.

Сайт Москва 24 подготовил подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра Москвы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

Соболезнования в связи со смертью политика выразили Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

