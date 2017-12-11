Бывший ректор Литинститута Сергей Есин скончался на 82-м году жизни

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Бывший ректор Литературного института имени Горького, российский писатель, доктор филологических наук, профессор Сергей Есин скончался в возрасте 81 года.

Это произошло 11 декабря утром, обстоятельства выясняются, сообщает ТАСС.

Сергей Есин родился в Москве, окончил МГУ имени Ломоносова. Он автор почти 30 прозаических книг, среди которых романы "Имитатор", "Затмение Марса", "Дневники ректора". Ректором Литинститута он был с 1992 по 2006 год. Являлся вице-президентом Академии российской словесности и президентом Международного союза книголюбов.