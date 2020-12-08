Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:52

Скончался последний министр обороны СССР Шапошников

утраты общество

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников. Ему было 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

По его словам, Шапошникова похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Евгений Шапошников был министром обороны СССР с августа 1991 по февраль 1992 года. В 1991 году ему было присвоено звание маршала авиации.

В 1993 году он находился на посту секретаря Совета безопасности России. В марте 1997 года Шапошников был назначен помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.

Шапошников был награжден орденами Почета, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР", также ему были вручены медали СССР и иностранных государств.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать