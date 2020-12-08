Скончался последний министр обороны СССР Шапошников

Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников. Ему было 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

По его словам, Шапошникова похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Евгений Шапошников был министром обороны СССР с августа 1991 по февраль 1992 года. В 1991 году ему было присвоено звание маршала авиации.

В 1993 году он находился на посту секретаря Совета безопасности России. В марте 1997 года Шапошников был назначен помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.

Шапошников был награжден орденами Почета, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР", также ему были вручены медали СССР и иностранных государств.