Умер тренер олимпийских призеров СССР и России по водному поло

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Скончался бывший тренер сборных СССР и России по водному полу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России во вторник, 2 апреля.

Чичинадзе руководил национальной командой с 1984 по 2000 годы. Специалист подготовил двукратного бронзового призера ОИ Сергея Наумова, серебряного и бронзового призера ОИ, победителя "Дружбы Народов" Дмитрия Горшкова.

Кроме того, среди его воспитанников значатся судья международной категории Ирфан Садеков и многие другие. Его подопечные из команды "Трудовые резервы" 1980 года рождения дважды становились победителями первенства России, уточняет "Вечерняя Москва".