В Подмосковье задержан участник банды, грабившей ювелирные магазины

Правоохранители задержали участника банды, которая совершала вооруженные набеги на столичные ломбарды и ювелирные магазины. Во время обыска у подозреваемого изъяты пистолеты, ружья, патроны различного калибра, три гранаты, наручники, шапки-маски, ювелирные украшения и предметы одежды.

В отношении 39-летнего задержанного, который оказался гражданином Украины, возбуждено уголовное дело по статьям "участие в устойчивой вооруженной группе" и "незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой", сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, банда, сформированная в 2007 году, совершила восемь убийств. Злоумышленники заходили в ломбарды или ювелирные магазины с желтыми хризантемами, которые якобы намеревались подарить сотрудникам. На самом деле в букетах было спрятано оружие. Усыпив бдительность жертв, преступники открывали огонь на поражение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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