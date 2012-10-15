Участница банды "черных маклеров" осуждена на 14 лет колонии

Елена Лундышева, бывший председатель жилищно-строительного кооператива "Жигули", по решению суда лишится свободы на 14 лет за участие в банде "черных маклеров".

Как сообщает РИА Новости, в течение 2008 года Лундышева вместе со своими соучастниками целенаправленно спаивала хозяйку квартиры на Косинской улице и ее сына.

После заключения незаконной сделки о продаже преступники вывезли в Ярославскую область ни о чем не подозревающих хозяев квартиры и убили.

Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "мошенничество" и "подстрекательство к убийству". Сообщники Лундышевой приговорены к 17 годам колонии.