15 октября 2012, 19:15Происшествия
Участница банды "черных маклеров" осуждена на 14 лет колонии
Елена Лундышева, бывший председатель жилищно-строительного кооператива "Жигули", по решению суда лишится свободы на 14 лет за участие в банде "черных маклеров".
Как сообщает РИА Новости, в течение 2008 года Лундышева вместе со своими соучастниками целенаправленно спаивала хозяйку квартиры на Косинской улице и ее сына.
После заключения незаконной сделки о продаже преступники вывезли в Ярославскую область ни о чем не подозревающих хозяев квартиры и убили.
Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "мошенничество" и "подстрекательство к убийству". Сообщники Лундышевой приговорены к 17 годам колонии.