16 сентября 2013, 11:34

Спорт

Мария Шарапова снялась с двух теннисных турниров из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова не примет участие в теннисных турнирах в Токио и Пекине. Спортсменка приняла решения сняться с соревнований из-за травмы плеча.

Теннисистка решила отказаться от выступления на ближайших турнирах, чтобы не усугубить травму, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, Шарапова из-за травмы плеча не смогла выступить на Открытом чемпионате США.

Турнир в Токио пройдет с 22 по 28 сентября. Пекинские соревнования начнутся 28 сентября, а завершатся 6 октября.

