На Сардинии турист за собранный в бутылку пляжный песок заплатит тысячу евро

Фото: ТАСС/Auscape/UIG/Giovanni Giuseppe Bellani

За кражу песка с одного из пляжей на итальянском острове Сардиния туриста оштрафовали на тысячу евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Проживающий в Великобритании итальянец собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную родным песком с пляжа на севере острова.

Сорокалетний мужчина и не предполагал, что подобные действия считаются на Сардинии преступлением, и за них придется ответить.

Вывоз песка с пляжа в прошлом году на острове приравняли к краже. В качестве наказания за ущерб окружающей среде придется заплатить штраф от 500 до 3 тысяч евро.

Сообщается, что ежегодно туристы привозят домой центнеры и даже тонны ценного песка. Власти острова считают, что подобные традиции наносят непоправимый вред экологии Сардинии.

Ужесточение правил коснулось не только сувениров. В среду полиция острова оштрафовала гражданина Германии, выехавшего на пляж на паркетном внедорожнике. За порчу песка немецкий турист заплатил 600 евро.