На Сардинии турист за собранный в бутылку пляжный песок заплатит тысячу евро

9 августа, 04:04
Фото: ТАСС/Auscape/UIG/Giovanni Giuseppe Bellani
За кражу песка с одного из пляжей на итальянском острове Сардиния туриста оштрафовали на тысячу евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Проживающий в Великобритании итальянец собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную родным песком с пляжа на севере острова.
Сорокалетний мужчина и не предполагал, что подобные действия считаются на Сардинии преступлением, и за них придется ответить.
Вывоз песка с пляжа в прошлом году на острове приравняли к краже. В качестве наказания за ущерб окружающей среде придется заплатить штраф от 500 до 3 тысяч евро.
Сообщается, что ежегодно туристы привозят домой центнеры и даже тонны ценного песка. Власти острова считают, что подобные традиции наносят непоправимый вред экологии Сардинии.
Ужесточение правил коснулось не только сувениров. В среду полиция острова оштрафовала гражданина Германии, выехавшего на пляж на паркетном внедорожнике. За порчу песка немецкий турист заплатил 600 евро.
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