22 июля 2013, 10:37

Экология

Пять рейсов в Москву задерживаются в Уфе из-за тумана

Сильный туман стал причиной задержек самолетов в аэропорту Уфы. Утром 22 июля там задерживается вылет и прилет 16 внутренних и международных рейсов, 5 из них должны вылететь в Москву.

Как сообщает "Интерфакс", помимо этого, задерживается отправление рейсов в Нижневартовск, Нижний Новгород, Ямбург, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Стамбул, Усинск, Самару, Прагу, Нарьян-Мар и Ханты-Мансийск. Прибывающие в Уфу рейсы отправляют на запасные аэродромы в Екатеринбурге, Магнитогорске, Самаре и Оренбурге.

