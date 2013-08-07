Задержанные из-за тумана самолеты вылетели из Кемерова в Москву

Два задержанных самолета вылетели из Кемерова в Москву. Причина задержки – густой туман, опустившийся в среду на столицу Кузбасса.

Из-за неблагоприятных погодных условий оба рейса приземлились в новосибирском аэропорту Толмачево, а затем вернулись в Кемерово, сообщает РИА Новости.

Спустя несколько часов самолеты все-таки отправились в пункты назначения - аэропорты Шереметьево и Домодедово в 11.30 (8.30 по московскому времени) и в 11.36 (8.36 по московскому времени) соответственно.

Один из рейсов выполнял "Аэрофлот", другой – базирующаяся в Толмачеве компания "S7".