Движение на участке СВХ от Открытого шоссе до МКАД запустят в сентябре

31 июля, 13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки запустят в сентябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
В ближайшее время также откроют движение на участке от Щелковского шоссе до Открытого шоссе. Там предстоит построить 5,5 километра дорог, в том числе три эстакады протяженностью почти 3,4 километра.
Готовится к запуску участок от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Его планируется запустить ко Дню города. Там строится 12,2 километра дорог, из них 3,68 километра приходятся на шесть эстакад.
Для удобства пешеходов ведется строительство трех пешеходных переходов и 1,54 километра шумозащитных экранов.
Ранее сообщалось, что участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе готов на 80 процентов.
Участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали на востоке.
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