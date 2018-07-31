Движение на участке СВХ от Открытого шоссе до МКАД запустят в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки запустят в сентябре, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

В ближайшее время также откроют движение на участке от Щелковского шоссе до Открытого шоссе. Там предстоит построить 5,5 километра дорог, в том числе три эстакады протяженностью почти 3,4 километра.

Готовится к запуску участок от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Его планируется запустить ко Дню города. Там строится 12,2 километра дорог, из них 3,68 километра приходятся на шесть эстакад.

Для удобства пешеходов ведется строительство трех пешеходных переходов и 1,54 километра шумозащитных экранов.

Ранее сообщалось, что участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе готов на 80 процентов.

Участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на центральную часть города и основные магистрали на востоке.